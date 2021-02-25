Названа еще одна участница нового сезона «Холостяка» с Тимати

Москва, 25 февраля. Тезка экс-солистки группы «Тутси» Мария Вебер стала участницей нового сезона шоу «Холостяк». Девушка поборется за сердце рэпера Тимати (Тимура Юнусова).

Популярный проект уже совсем скоро вернется в эфир канала ТНТ. Понемногу становятся известны подробности нового сезона.

Одной из «охотниц» за холостяком Тимати стала модель Вебер, которая в социальной сети Instagram окрестила себя «послом любви». Девушка основала собственный бренд купальников. В постах она демонстрирует роскошную фигуру и делится стихотворениями.

Как сообщает StarHit, у модели за плечами нет браков и каких-либо неприятных инцидентов в биографии. Она вполне может дойти до финала шоу.

Съемки новых эпизодов уже давно окончены, но ни Тимати, ни его окружение из-за подписанного контракта не раскрывают итоги проекта. Многие поклонники до сих пор надеются, что рэпер вернется к модели Анастасии Решетовой, которая родила ему сына Ратмира. Пара рассталась в конце прошлого года, когда исполнитель решился на участие в проекте.

Экс-возлюбленная Тимати недавно заявила, что пока не вступила в новые отношения. Но модель общается с противоположным полом, ходит на свидания и принимает подарки.