Пожарные в Гусь-Хрустальном спасли из огня двух котов

Владимир, 25 февраля. При пожаре в Гусевском районе были спасены два кота. Жильцы дома успели покинуть здание, а вот домашних любимцев пришлось спасать.

Известно, что загорелся частный дом на три семьи. Когда спасатели прибыли на место, был установлен очаг возгорания и приняты оперативные меры по его устранению. Горело уже две трети здания площадью в 300 кв. метров. Предварительно причиной пожара называют аварийное состояние электропроводки в доме.

Жильцы успели выйти на улицу, а вот двоих питомцев пришлось буквально вытаскивать из дома. На данный момент оба котика живы и находятся в благополучном состоянии у своих хозяев.

Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в многоэтажке в Симферополе, сообщал ФАН.