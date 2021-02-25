Семенович похвалила Плющенко за финансовую поддержку учеников

Москва, 25 февраля. Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, финансово поощряющего своих учеников.

«Когда я была в подростковом возрасте и каталась в фигурном катании, тогда были непростые времена. Никаких премий не было. Нам давали талоны на питание. Мы работали за еду. Большая часть призовых денег, а нам доставалось из них всего 20%, уходило федерации и тренерам», — рассказала экс-фигуристка в беседе с Teleprogramma.pro.

По мнению певицы, сегодня у спортсменов в фигурном катании условия просто роскошные.

«Вот бы мне родиться лет на 15 попозже. Было бы круто. Я зарабатывала бы неплохие деньги», — добавила она.

Семенович подчеркнула, что финансовое поощрение является самым лучшим вариантом для ребят, подстегивая их на новые достижения.

Ранее Плющенко рассказал, что его юные фигуристы привыкли работать по четко выстроенной системе мотивации. Они не рассчитывают только на спортивный дух в стремлении победить на соревнованиях. Наставник выделяет наиболее талантливых и перспективных фигуристов, выдавая им денежные премии для стимула стать первыми.

К примеру, за хорошее выполнение сложного тулупа ученик Плющенко может получить премию в размере от пяти до 30 тыс. рублей. Награду получают также ученики, занявшие призовые места.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, семь раз становился первым на чемпионате Европы и десять раз в российском первенстве. Он стал первым фигуристом, выполнившим на соревнованиях каскад четверной тулуп—тройной тулуп—тройной риттбергер. В 2017 году объявил о завершении спортивной карьеры и открытии в Москве академии «Ангелы Плющенко».