Дочь Александра Малинина основала онлайн-школу музыки

Лондон, 25 февраля. Дочь знаменитого эстрадного певца Александра Малинина Устинья в 20 лет захотела обучать желающих вокалу. Она основала онлайн-школу музыки.

Девушка, родившаяся в третьем браке исполнителя, объявила о своем решении в социальной сети Instagram. Дочь Малинина живет в Лондоне и обучается в Королевском колледже музыки. Она объяснила, что получила достаточные знания, чтобы делиться ими с окружающими.

По словам девушки, она уже некоторое время преподает вокал — классический и поп. А теперь хочет выйти на новый уровень.

«После того, как профессора из консерватории начали рекомендовать меня как педагога по вокалу в музыкальные школы Лондона, я разработала свою профессиональную систему преподавания», — написала Малинина.

Дочь певца уточнила, что нередко сталкивалась с последствиями неправильной вокальной техники, включая проблемы больных связок. Она хочет стать для музыкантов правильным учителем, который вдохновит и поможет осуществить мечту.

Родители девушки недавно отпраздновали годовщину свадьбы. Малинин и его жена Эмма в браке уже 31 год.