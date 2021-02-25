Экс-полицейские из Калининграда отправились в колонию за получение взятки

Калининград, 25 февраля. Бывшие сотрудники правоохранительных органов из Калининграда приговорены к заключению в колонии строгого режима. Их признали виновными в получении взятки в размере 26 тыс. рублей.

Суд приговорил двух экс-полицейских к лишению свободы в колонии строгого режима за получение взятки в значительном размере, сообщили в калининградской прокуратуре. Первый подсудимый проведет за решеткой восемь лет, второй — семь лет и десять месяцев.

Речь идет об инциденте двухлетней давности. Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранку по подозрению в нарушении правил въезда в Россию. Муж подозреваемой предложил стражам порядка взятку в размере 26 тыс. рублей взамен на то, чтобы супругу оставили в стране. Мужчины охотно приняли деньги.

Сообщается, что подсудимые не признали вину и назвали происходящее провокацией.

Ранее ФАН писал о сотруднике крымского военкомата, который помогал призывникам «откосить» от армии. Подсудимый получил четыре года и восемь месяцев заключения в колонии общего режима.