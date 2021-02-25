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Экономика

Россиянам объяснили, кто вправе не платить транспортный налог

Россиянам объяснили, кто вправе не платить транспортный налог

Москва, 25 февраля. Законопроект об отмене транспортного налога был внесен на рассмотрение в Госдуму 3 сентября. Эксперты Авто Mail.ru выяснили, кто освобождается от уплаты налога в 2021 году.

Владельцы легковых автомобилей, специально оборудованных для использования людьми с ограниченными возможностями, а также машины с двигателями до 100 л.с., полученные или приобретенные в органах социальной защиты, освобождаются от уплаты транспортного налога.

В список также входят тракторы, самоходные комбайны всех марок, специализированная техника, которая зарегистрирована у сельскохозяйственных производителей и используется в аграрных работах для производства продукции. За транспортные средства, принадлежащие федеральным органам исполнительной власти, также не нужно платить соответствующий налог.

В каждом регионе местные власти самостоятельно определяют, кто освобождается от уплаты налога. Информацию об этом можно узнать на сайте налоговой службы в каждом конкретном субъекте.

Федеральное агентство новостей ранее сообщило, что некоторые автосалоны просят покупателей расплачиваться наличными, а в случае отказа могут поднять цену.

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