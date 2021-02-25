Российские дипломаты вернулись из КНДР на несамоходной дрезине

Москва, 25 февраля. Закрытое железнодорожное сообщение вынудило дипломатов из России возвращаться из КНДР на родину на дрезине. Последнюю сотрудники посольства были вынуждены толкать самостоятельно.

Соответствующие кадры опубликовал МИД РФ на своем канале в Telegram. Всего 25 февраля в Россию приехали восемь сотрудников российского посольства в КНДР и их родственники.

Из-за пандемии коронавируса путь дипломатов оказался долгим. Сначала 32 часа они ехали на поезде, после чего еще два часа на автобусе. Уже на границе они пересели на тележку, которую поставили на рельсы. Почти весь путь дрезину толкал третий секретарь посольства Владислав Сорокин, так как он был единственным мужчиной в группе.

«Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — уточнили в ведомстве.

Уже в России на пограничной станции Хасан дипломатов встретили коллеги из Владивостока. Их посадили на автобус, который довез путешественников до аэропорта.

МИД РФ ранее пригласил сотрудников иностранных посольств в Москве на вакцинацию от коронавируса «Спутником V». Предложение ведомства заинтересовало посольство СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.