Леди Гага поразила фанатов кардинальной сменой имиджа

Рим, 25 февраля. Знаменитая певица и актриса Леди Гага в очередной раз поэкспериментировала со внешностью. Далеко не все поклонники узнали звезду с новым цветом волос.

Папарацци «поймали» преобразившуюся Леди Гагу у одного из отелей в Риме. Певица нарядилась в леопардовое платье необычного кроя, которое дополнила черными туфлями на каблуке, сумочкой в тон и украшениями.

В этом же наряде звезда появлялась на съемках нового фильма Ридли Скотта «Гуччи». Она получила роль Патриции Реджиани — бывшей жены Маурицио Гуччи, которая наняла киллера для убийства мужа.

Планируется, что фильм выйдет на экраны в конце этого года. Но из-за пандемии коронавируса не исключен перенос премьеры.

Фанаты пришли в полный восторг, увидев фотографии звезды, кардинально сменившей имидж. Они обратили внимание, как ей идет новый цвет волос.

«Выглядит просто потрясающе, как и ее волосы!»; «Абсолютно ослепительна!» — написали пораженные поклонники в Instagram.

Леди Гага в настоящее время встречается с IT-предпринимателем Майклом Полански. Инсайдеры утверждают, что влюбленные пока не обсуждали помолвку или свадьбу.