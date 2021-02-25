Леди Гага просит вернуть похищенных бульдогов за 500 тыс. долларов

Лос-Анджелес, 25 февраля. Злоумышленники выстрелили в помощника певицы Леди Гаги и украли двух бульдогов. Артистка готова вернуть их за полмиллиона долларов.

Инцидент произошел, когда помощник звезды Райан Фишер выгуливал собак.

Преступники совершили сначала нападение на мужчину и выстрелили ему в грудь. Пострадавшего госпитализировали. Врачи оценили состояние потерпевшего как тяжелое. Неизвестные похитили бульдогов Коджи и Густаво. За возвращение любимых питомцев артистка предлагает 500 тысяч долларов. Пока неизвестно, знали ли злоумышленники о том, кому принадлежат собаки.

Стоимость французского бульдога варьируется от 1500 до 3000 долларов. По предварительным данным, украсть собак могли двое афроамериканцев. Полиция уже объявила их в розыск.