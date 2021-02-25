Революция «Искандеров»: как армянский Генштаб выступил против Пашиняна

После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна за несогласие с его точкой зрения, в стране резко осложнилась политическая обстановка. 25 февраля высшие военные чины Армении призвали Пашиняна уйти в отставку, тем самым поддержав противников опального премьера.

Сам глава армянского правительства посчитал действия Генштаба «военным переворотом» и спешно созвал своих сторонников на улицы. В ответ оппозиция собрала митинг у здания парламента в Ереване, который грозит перерасти в бессрочную политическую стачку.

В этой ситуации у Пашиняна остается совсем немного вариантов действий — уйти в отставку, либо же начать силовой разгон военных и протестующих, тем самым поставив Армению на грань гражданской войны.

О том, как в Ереване снова начались столкновения сторонников и противников действующего премьера, и почему Никол Пашинян сам навел на себя острое недовольство военных, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

«Искандеры» раздора

Новый раунд противостояния в Армении начался после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Так премьер республики отреагировал на заявление бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвинившего действующие власти в несвоевременном использовании ОТРК во время конфликта и неподготовленных военных операциях.

«Пусть задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?» — заявил в ответ Пашинян.

Во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стоящие на вооружении у Армении российские ракетные комплексы "Искандер" не взорвались "или взорвались лишь на 10%". Об этом заявил Никол Пашинян https://t.co/ywL2nI6EPK — DW на русском (@dw_russian) February 24, 2021

Резонансное заявление главы правительства о комплексах «Искандер», которые, на секундочку, ни разу не применялись в ходе недавно прошедшей «Второй Карабахской» войны, принялись обсуждать различные источники. Журналисты обратились за комментарием к первому заместителю начальника Генштаба Армении Тирану Хачатряну, который посмел поставить слова Пашиняна о бесполезности «Искандеров» под сомнение.

«Извините, но это несерьезно. Делать выводы с такими поверхностными оценками — это несерьезно. Не знаю, кто и что сказал, но повторяю — это невозможно», — заявил военный в интервью агентству Yerevan.Today.

За этот ответ Хачатрян поплатился своим постом: 24 февраля первого замглавы Генштаба сняли с должности. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян. Этого оказалось достаточно, чтобы армянские военные отказались поддерживать Пашиняна.

Как и ожидалось, решением капитулянта пашиняна : первый заместитель начальника Генерального штаба #Армении Тиран Хачатрян отправлен в отставку. Решение это обусловлено тем, что Хачатрян высмеял заявление никола о том, что «#Искандер взорвался на 10%». pic.twitter.com/PIwbLzUuMy — Ruzanna_A (@avaruza) February 24, 2021

Армянский бунт — бессрочный и беспощадный

25 февраля Генштаб Армении опубликовал заявление, в котором потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В заявлении, подписанном начальником Генштаба Оником Гаспаряном, всеми его заместителями, главами управлений и командирами всех крупных воинских соединений, говорится, что Генеральный штаб выражает свой решительный протест против недальновидных и необоснованных шагов, в частности – увольнения первого заместителя начальника Генштаба.

Военные считают, что решение об увольнении Тирана Хачатряна принималось без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь исключительно на личных амбициях.

«Предлагаю называть происходящее в Армении «Революцией Искандеров»», — иронично написал в своем Telegram-канале Colonelcassad военный эксперт Борис Рожин.

Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Пашиняна и правительства страны.



Вчера ты критиковал российские "Искандеры", а сегодня пойдешь в отставку — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) February 25, 2021

Пашинян назвал заявление военных «попыткой военного переворота» и созвал своих сторонников к дому правительства в Ереване. Кроме того, премьер Армении также заявил, что ранее принял решение уволить и начальника генштаба Гаспаряна — а заявление военных он подписал «уже после решения о своем увольнении».

Тем не менее сегодня в Ереване проходят сразу несколько акций. С одной стороны, сторонники Пашиняна собираются на площади Республики — к ним выходит сам премьер и заявляет, что не собирается покидать свой пост по требованию военных.

#Armenie ???????? - Des affrontements ont lieu entre partisans et opposants de Pashinyan sur la place de la République à Erevan.

pic.twitter.com/kcauNG6d5I — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●???? (@NewsInt_) February 25, 2021

«Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади», — заявил Пашинян и призвал начальника Генерального штаба ВС Армении добровольно снять с себя полномочия.

Палаллельно с этим месседжем Генштаб выпускает еще одно заявление — в котором еще раз подтверждает свою позицию по отставке премьера.

⚡️ Генштаб ВС Армении выступил со вторым заявлением pic.twitter.com/Nm9tZJtlv5 — Елена Пшеничная 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) February 25, 2021

В свою очередь противники Пашиняна собрались на площади Свободы, блокировали здание армянского парламента и начали сооружать импровизированные баррикады на проспекте Баграмяна. Судя по настрою оппозиции, она планирует перевести протест в бессрочную политическую стачку: лидеры манифестантов призвали быть готовым к ночевке на центральной площади Еревана.

Tents are being set up in Yerevan. Samir has a whole thread on today's events. https://t.co/lgrGbhRtd2 — Adəm (@DrHughMore) February 25, 2021

Кроме того, к протестующим стали примыкать ключевые лица армянской современной истории — так, к оппозиции присоединились бывший генеральный секретарь ОДКБ, экс-глава Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров и экс-министр обороны Сейран Оганян.

Экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян призвали граждан поддержать Генштаб Армении, а первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал властей и оппозицию исключить возможность гражданской войны. По его словам, гражданская война будет не только выполнением мечты Турции и Азербайджана, но и началом конца армянского народа.

Бросить меч на весы

Главная проблема Пашиняна — катастрофически упавший рейтинг премьера после неудач Армении в нагорнокарабахском конфликте.

После того, как ожесточенные столкновения в Нагорном Карабахе были прекращены, население страны потребовало отставки главы правительства и проведения досрочных выборов. В результате атаки на резиденцию премьера и другие государственные здания ночью 10 ноября, протестующие разгромили зал заседаний правительства Армении и избили спикера парламента Арарата Мирзояна.

???????? Revuelta en Erevan ????????



Cientos de personas están asaltando diversos edificios de gobierno en la capital de Armenia buscando al Primer Ministro, Nikol Pashinyan, a quien exigen su dimisión inmediata tras la firma del acuerdo de paz con Azerbaiyán. pic.twitter.com/4AsWPv74cl — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) November 9, 2020

Последующие события в Ереване также показали, что народные массы не в восторге от действий Никола Пашиняна. Протестующие припомнили премьеру все — и связь с Фондом Сороса (офис которого тоже попал под раздачу в ходе ереванских погромов), и непризнание НКР, и затягивание переговорного процесса. Кроме того, армянское общество волновал вопрос о том, почему Шуши — один их ключевых городов Нагорного Карабаха — был сдан армянскими силами практически без боя.

На протяжении четырех месяцев армия Армении и высший генералитет хранили молчание. Они негласно поддержали Пашиняна в тот момент, когда война в Карабахе оказалась проиграна по всем статьям, и не выступили на стороне протестующих. Однако поведение премьера, уволившего замглавы Генштаба, показало его отношение к армейской лояльности — результатом чего и стало выступление военных, потребовавших отставки Пашиняна.

«Военно-политическое руководство, а точнее аппарат премьера, виновны в поражении Армении во Второй Карабахской войне. И здесь очевидно, что нити этого предательства (а люди используют именно это слово) идут непосредственно в аппарат Пашиняна», — отмечает журналист Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

В дело вступает Саркисян

На данный момент ситуация находится в крайне подвешенном состоянии — и сейчас все зависит от того, какую сторону в конфликте исполнительной власти и военной верхушки займет президент Армении Армен Саркисян. Вечером он выступил с заявлением, в котором призвал не давить на него в принятии непростого решения.

По словам президента, у него есть три дня на то, чтобы подписать решение Пашиняна об увольнении главы Геншатба и его замов. Также по закону он может не подписывать эти документы. Однако не стоит вмешивать президента во внутриполитические процессы или пытаться оказать давление, поскольку Саркисян как глава Армении не выступает на чьей-либо стороне.

«️Главное сейчас — добиться стабилизации ситуации и решить кризис мирным путем»,— передает аппарат президента слова Саркисяна.

Что характерно, того же мнения придерживается и Москва: глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков справедливо отмечают, что решение об урегулировании ситуации в Армении должно приниматься жителями этой страны.

А вот во вражеской Турции, как ни странно, действия противников Пашиняна получили резкую отповедь — «попытку государственного переворота в Армении» осудили министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

С учетом курса Анкары на дальнейшее противостояние Еревану, крайне характерно, что турецкие политики выступили за сохранение власти Пашиняна: они понимают, что его присутствие крайне выгодно для дальнейших шагов Турции в Закавказье.

Судьба Пашиняна

Вне зависимости от решения президента Армении, перед Николом Пашиняном как действующим премьером сейчас стоит крайне непростой выбор. С одной стороны, уровень его поддержки у населения стремительно падает: если первые выступления оппозиции после заключения мира в Карабахе 10 ноября были уделом радикальных элементов, то сейчас на сторону протестующих может перейти военная верхушка.

Явное недовольство силовой партии Армении — военных кругов и тех гражданских лиц, которым неприятна потеря части Нагорного Карабаха и резкое поведение премьера — может также возыметь черты военного переворота. Идея о создании «Комитета спасения Родины», прозвучавшая на фоне ереванских беспорядков, может быть обличена в форму военного органа, который будет способен низложить Пашиняна.

С другой стороны, у премьер-министра все еще остаются сторонники, которые могут переступить черту и начать гражданскую войну в Армении. Пашинян все еще остается лидером правящего политического альянса «Мой шаг» и вполне может мобилизовать сторонников на любой вариант внутренней борьбы, вплоть до вооруженных столкновений.

После принудительной заморозки конфликта в Нагорном Карабахе в Армении до сих пор не отменено военное положение; кроме того, у армян, в том числе прошедших войну, на руках осталось много огнестрельного оружия. Все это может привести уже к внутреннему конфликту в стране.

Текущая обстановка в Армении может измениться в любой момент. И сейчас стоит набраться терпения, а армянскому народу — стойкости и мужества в годину испытаний. Остается, впрочем, только надеяться на мирное решение внутренних распрей без кровопролития –— Армения уже достаточно настрадалась....