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Отар Кушанашвили раскрыл стоимость отдыха «обнищавшего» Агутина

Отар Кушанашвили раскрыл стоимость отдыха «обнищавшего» Агутина

Москва, 25 февраля. Журналист Отар Кушанашвили призвал не верить жалобам Леонида Агутина на трудное финансовое положение. По его словам, «обнищавший» музыкант смог позволить себе дорогой отдых в США,

Конфликт между Кушанашвили и Агутиным разгорелся после ролика журналиста на YouTube, в котором он раскрыл многомиллионные заработки российских звезд в период пандемии. В видео журналист озвучил и доход Леонида Агутина. Музыкант ответил ему гневным постом в Instagram, где не скупился на брань в адрес Кушанашвили. Артист отметил, что во время карантина не мог платить зарплату своему коллективу и даже сильно урезал расходы на себя.

Однако журналист уличил музыканта во лжи. Он отметил, что певец, жалующийся на «обнищание», улетел на отдых в Майами вместе с супругой Анжеликой Варум. По его словам, только аренда частного самолета обошлась Агутину в 70 тысяч долларов, а шестиспальный номер стоит 12 тысяч долларов за сутки.

«Ты же говорил, что концы с концами не можешь свести?! Теперь стоишь, красивый, в шортах, в Майями», — возмущается журналист.

Кушанашвили утверждает, что именно жадность музыканта стала главной причиной прекращения их многолетней дружбы. Кроме того он упрекнул Агутина в том, что он предпочел солнечный Майями, а не отечественный курорт.

С Леонидом Агутиным согласен продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что доходы отечественных звезд сложно назвать крупными — даже самые известные и популярные артисты не имеют миллионных гонораров в долларовом эквиваленте.

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