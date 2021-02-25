Бивис и Баттхед получат новый полнометражный анимационный фильм

Лос-Анджелес, 25 февраля. Телеканал Comedy Central снимет новый полнометражный анимационный фильм о приключениях друзей-школьников — Бивиса и Баттхеда.

Премьера состоится на сервисе Paramount+, запуск которого запланирован на 4 марта. Примечательно, что возвращение на экраны анонсировали сами культовые персонажи во время презентации для инвесторов, посвященной запуску платформы. Бивис и Баттхед присоединились к встрече продюсеров в ролике, стилизованном под звонок в ZOOM.

Название нового мультфильма и сроки выхода пока неизвестны. Также неясно, будет ли задействован в производстве новой картины кто-то из создателей оригинального шоу.

Анимационный сериал «Бивис и Баттхед» выходил с 1993 по 1997 год на канале MTV. В 1996 году был выпущен полнометражный фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку». Финальный восьмой сезон шоу вышел на экраны в 2011 году. В июле 2020 года канал MTV сообщил о планах по созданию еще двух сезонов мультсериала, спин-оффов и специальных эпизодов.