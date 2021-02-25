Бразильский геймер убил конкурентку и выложил кадры с трупом в Сеть

Бразилиа, 25 февраля. Студент-геймер из Бразилии Гильерме К. зарезал соперницу по игре Call of Duty, после чего разместил в Сети кадры с окровавленным телом жертвы.

Жертвой 18-летнего убийцы стала его соотечественница Ингрид, которая зарекомендовала себя как талантливый и профессиональный участник видеоигры. Трагедия случилась в Сан-Паулу. О нелепой гибели 19-летней бразильянки сообщает Mirror.

Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, молодые люди близко общались около месяца. Убийца и потерпевшая играли в конкурирующих командах в популярной компьютерной игре Call of Duty: Mobile. Молодой бразилец пригласил девушку к нему домой, чтобы принять участие в совместном соревновании.

После того как юноша совершил жестокую расправу над соперницей, он выложил в Интернет видео, на котором виден окровавленный труп Ингрид и слышен смех «автора» преступления.

«Вы думаете, что это чернила или что это отредактировано или что-то еще, но это не так. Я действительно убил ее, понятно?» — обратился Гильерме к своим зрителям.

В некоторых местных СМИ появилась информация, что злоумышленник оставил обширную записку, где объяснил свой поступок. Якобы геймер устал от жизни, не имеет никаких целей и не ладит с людьми, поэтому совершил это преступление. Впрочем, правоохранители не дали официального подтверждения этим данным.

Когда любитель компьютерных игр скинул клип с трупом коллегам, они подняли тревогу. Тем не менее с момента убийства прошло достаточно времени, чтобы преступник успел скрыться. Спустя какое-то время в квартиру, где лежало тело молодой женщины, вернулся брат бразильского убийцы. Он тут же вызвал сотрудников полиции.

Брат Гильерме уговорил его сдаться стражам порядка, в результате чего полицейские получили шанс пообщаться с юным головорезом. На вопрос, почему молодой бразилец напал на свою жертву, Гильерме ответил, что давно хотел это сделать. По словам геймера, Ингрид «пересекла его путь», поэтому содеянное не было случайной вспышкой гнева, а планировалось в течение двух недель.

По неподтвержденной информации ряда источников, фанат Call of Duty написал небольшую книгу, чтобы объяснить свой мотив. Сейчас источник изучается следователями. Представитель Gamers Elite сообщил местным СМИ, что руководство команды никогда не встречалось с подозреваемым, и что члены команды шокированы действиями Гильерме.

Сейчас мир компьютерных игр находится в переходном периоде, когда миллионы людей играют не на компьютерах или ноутбуках, а на своих мобильных телефонах. Это помогло расширить рынок компьютерных игр, а также выйти за пределы стандартного образа геймера — подростка мужского пола, сидящего дома за экраном.