Предприниматель из Нигерии обокрал Центральный банк страны на несколько миллиардов

Абуджа, 25 февраля. Мошенника-миллиардера арестовали на территории Нигерии, сообщает издание The Guardian.

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) задержала предпринимателя Абиодуна Хассана, которого обвинили в незаконном присвоении 10,2 миллиарда нигерийских найр (почти 2 миллиарда рублей — прим. ФАН).

По данным источника, злоумышленник создал липовую компанию Bestworth Insurance Brokers Limited с несуществующим персоналом. Далее под видом страхового возмещения он изъял у Центрального банка Нигерии (CBN) 26 миллиардов и оставил часть суммы себе.

Суд представил Хассану обвинение за злоупотребление доверием и мошенничество. Однако преступник не признал свою вину.

В итоге его адвокат предъявил ходатайство об освобождении своего клиента под залог. Вследствие этого вынесение окончательного приговора перенесли на 4 марта.

В начале текущего месяца к ответственности привлекли миллиардера из коалиции радикальных исламистских группировок «Селека». За 2013 год боевик обокрал крупные компании на 15 миллиардов франков КФА (более 2 миллиардов рублей — прим. ФАН).