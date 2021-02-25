Участие в выборах в Чаде доступно только после многомилионной «взятки»

Нджамена, 25 февраля. Кандидатов в президенты Чада обязали выплатить 10 миллионов франков КФА (1,3 миллиона рублей — прим. ФАН) в государственную казну.

Издание Tchad Infos сообщило, что претенденты на роль будущего главы республики должны перечислить указанную сумму в пользу администрации правительства. После оплаты политику нужно предоставить отчет о доходах.

По данным источника, только после финансовой процедуры можно подать документы в Верховный суд страны, который прекратит прием бумаг 26 февраля.

Денежный вопрос стал своеобразным отбором для претендентов на роль президента. В Чаде царит экономический кризис, в который государство погрузил действующий лидер республики Идрис Деби.

Политик, руководящий страной с 1990 года, также станет участником голосования. Для переизбрания на шестой срок он даже пренебрег законом и досрочно начал предвыборную кампанию. Правительство отвергло обвинение в незаконной агитации и отметило нарушения со стороны оппозиции.

Антиправительственные фракции тоже представили своих кандидатов на президентский пост. Лидер партии «Трансформаторы» Сюксе Масра уже подал документы в Верховный суд, несмотря на несоответствие возрастному ограничению.