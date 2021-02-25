Глава СК РФ поздравил коллег и ветеранов с Днем защитника Отечества

Москва, 25 февраля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества.

Глава СК РФ поздравил подчиненных, ветеранов следственных органов, всех учащихся ведомственных образовательных учреждений с праздником.

«Это особый день для каждого, кто посвятил свою жизнь благородному делу служения Родине. Во все времена защитники Отечества неизменно чувствовали поддержку народа, в которой черпали духовную силу. Именно поэтому праздник имеет не только высокий общегосударственный статус, но и носит поистине всенародный характер», — сказал он.

Бастрыкин вспомнил о потерях, которые понесли ряды Следственного комитета в связи с опасной службой. В ходе выступления он произнес добрые слова об ушедших сотрудниках.

Ранее глава СК РФ рассказал о работе по сохранению памяти и предотвращению фальсификации истории о Великой Отечественной войне.