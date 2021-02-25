В Крыму рассказали, что может решить проблему с водой

Севастополь, 25 февраля. Киев устроил Крыму водную блокаду после воссоединения республики с Россией. Минувший год выдался для региона засушливым.

Крымские депутаты заявили о подготовке обращения в Генпрокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело о геноциде жителей полуострова со стороны Украины. Крым издавна считался маловодным регионом. Директор Никитского ботанического сада Христиан Стевен в 1846 году предлагал отвести воды Днепра на полуостров. Однако на это требовалось 40 млн рублей. Это огромная сумма по тем временам. В 1963 году в Крыму появилась вода из Днепра. Позже этот канал перекрыли.

Последствия этого крымчане ощутили в полной мере. В первую очередь пострадало сельское население. Позже с нехваткой воды столкнулись и другие жители республики, в том числе жители крупных городов: Симферополя, Алушты, Ялты и Евпатории.

О возможной засухе ученые предупреждали заранее. Они предлагали несколько вариантов решения проблемы. Например, сделать упор на паводковые воды. Симферополь прислушался к этому решению. На реке Бельбек построен водозабор. К тому же можно повторно использовать сточные воды, а также подземные источники. В перспективе проблему решат лишь опреснительные станции. Одну из них построят в Сакском районе. К тому же есть надежда, что в этом году засуха закончится. Плюс ко всему, за первые два месяца в регионе выпало много осадков.

Жители нескольких городов южного берега Крыма вновь будут получать воду по графику. Речь идет о Ялте и Алуште. В предыдущие две недели вода в эти населенные пункты осуществлялась почти без перебоев. Однако сейчас ситуация изменилась.