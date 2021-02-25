Артиллеристы ВВО утопили «противника» в огне на учениях в Приморье

Хабаровск, 25 февраля. В Приморье прошли масштабные учения с участием артиллерийских подразделений Восточного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах приняли участие более 1,2 тысячи военнослужащих, а также около 300 единиц техники.

«Военнослужащие на практике отработали уничтожение условного противника, с целью удержания указанного района и создания условий для дальнейших действий основных сил», — говорится в сообщении.

Учения проходили на трех общевойсковых полигонах ВВО. В маневрах были задействованы самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С», самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», а также реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град». Артиллеристы утопили условного противника в огне, уничтожив вражеские объекты и бронетехнику.

Стоит отметить, что ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия якобы «дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для США». По его словам, российская сторона «осуществляет попытки сохранить сферу влияния времен советской эпохи».