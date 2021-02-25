Жители Челябинской области бросали свои машины во время снежной бури

Челябинск, 25 февраля. Автомобилисты Челябинской области не ожидали разгула стихии. Не все рискнули ехать дальше во время метели. Некоторые водители были вынуждены бросить машины на дороге.

Дорожная ситуация попала на видео. Пользователи засняли, что на заснеженных дорогах стоят десятки брошенных машин. К некоторым уже добрались их владельцы и пытаются уехать, сообщал телеканал «360».

По словам жительницы региона, ехать до сих пор страшно, однако приходится. Как правило, выше 50 километров в час никто не разгоняется.

Некоторые во время метели попали в аварию. Местный житель рассказал, что в условиях непогоды видимость стала почти нулевой. Его тесть по пути на работу не заметил машину, которую занесло. В результате столкновения он попал в больницу.

Пользователи засняли несколько пустых брошенных машин. По предварительным данным, пострадавшим автомобилистам могла понадобиться помощь медиков, их отвозили в больницу, поэтому пришлось временно бросать свои авто.