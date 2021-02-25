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Врач перечислил анализы, необходимые для сдачи перед прививкой от коронавируса

Врач перечислил анализы, необходимые для сдачи перед прививкой от коронавируса

Москва, 25 февраля. Сдача нескольких анализов перед вакцинацией от коронавируса позволит пройти процедуру максимально безопасно, объяснила врач клинической лабораторной диагностики Тамара Силкина.

Любая «дремлющая» инфекция в организме человека может перерасти в тяжелое заболевания после любой прививки. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ перед вакцинацией от коронавируса позволит своевременно выявить такие инфекции и предотвратить их тяжелое течение.

Общий анализ крови можно заменить минимальным биохимическим комплексом исследований. Эти исследования помогут специалистам своевременно выявить проблемы с почками или аллергические реакции при их наличии.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с начала 2021 года. Процедура способствовала снижению ежедневного прироста новых случаев COVID-19 в РФ. Подъем заболеваемости коронавирусом в России весной не прогнозируется, считают в Роспотребнадзоре.

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