Оползень унес жизни пятерых горняков на нелегальном руднике в Индонезии

Джакарта, 25 февраля. Сильные ливни спровоцировали сход оползня на горном предприятии в Индонезии. Природная катастрофа унесла жизни пятерых рабочих, еще 70 человек пропали без вести.

Пятеро горняков погибли в результате схода оползня на золотодобывающем руднике в провинции Центральный Сулавеси, сообщает телеканал «360».

Катастрофа случилась из-за сильных ливней, прошедших на острове недавно. Из-под завалов удалось вытащить 13 человек, еще 70 числятся пропавшими без вести.

На месте происшествия работают сотрудники нескольких экстренных служб. Местные СМИ отмечают, что рудник не имел легального статуса, добыча золота велась на нем без разрешения властей. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.