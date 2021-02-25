МВД отметило снижение числа преступлений в январе

Москва, 25 февраля. Количество зафиксированных преступлений в январе нынешнего года снизилось по сравнению с первым месяцем 2020 года. В МВД подчеркнули, что общий показатель уменьшился на 6,6%.

Значительно меньше люди стали совершать кражи автотранспорта и обворовывать квартиры. Снижение составило 46,8% и 30,9% соответственно.

Профилактическая работа стражей порядка приносит свои плоды. На 19,3% зарегистрировано меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними. Безопасней стало и в общественных местах. Количество грабежей снизилось на 43,5%, на 17,7% зарегистрировано разбойных нападений.

В России теперь станут уделять повышенное внимание безопасности в киберпространстве. Президент Владимир Путин констатировал рост числа атак на информационные ресурсы органов госвласти, сообщал ФАН.