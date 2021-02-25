Ида Галич опубликовала первое фото с бывшим мужем после развода

Москва, 25 февраля. Популярный блогер Ида Галич опубликовала в Instagram серию снимков с семейного торжества по случаю дня рождения сына Леона.

Первенцу Галич 7 февраля исполнился годик. Истадива устроила шикарную вечеринку, на которую пришли ее родственники, близкие друзья и конечно же отец ребенка, бывший муж Алан Басиев. Галич похвасталась, что торжество для Леона получилось на славу. Несмотря на то, что мероприятие пришлось организовывать в сжатые сроки, она осталась довольна тем, как все прошло.

«У нас было все: и батут огромный, и сахарная вата на входе, и развлекательная программа — мыльные пузыри, бумажная дискотека и много другое», — рассказала блогер.

На одном из фото экс-супруги позируют вместе с общим сыном. Галич и Басиев в кадре с улыбками смотрят в камеру, однако подписчики блогера отметили, что у отца не слишком то радостное выражение лица.

«У Алана грустные глаза»; «Алан очень несчастно выглядит...»; «Что-то так печально становится, смотря на эти фото»; «Ребят, ну помиритесь вы уже! Такая красивая пара», — написали фолловеры.

Галич и Басаев поженились летом 2019 года. Фанаты радовались за инстадиву, ведь той долгое время не везло в личной жизни. Однако в январе 2021 года блогер огорошила поклонников сообщением о разводе. Бывшие супруги так и не назвали причину расставания. Сейчас Галич не хочет заводить новые отношения и заявляет, что ей хорошо одной.