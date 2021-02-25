Елизавета II может лишить принца Гарри почетных военных титулов

Лондон, 25 февраля. Британский принц Гарри может лишиться почетных военных титулов из-за решения сложить полномочия члена королевской семьи.

«Глубоко опечаленная» решением внука королева Елизавета II раздумывает над тем, чтобы передать военные титулы другому принцу — Уильяму. Она дала Гарри и его жене Меган Маркл целый год на раздумья, но они остались непреклонны в своем решении.

Королева, по данным источников, близких к монаршей семье, констатировала, что супруги больше не имеют права официально представлять ее и выполнять связанные с этим почетные обязанности.

Как уточняет Express, намерения Елизаветы II вывели ее внука из себя. Принц Гарри подчеркнул, что никто не может лишить его права на служение британскому обществу. Некоторые сочли его заявление дерзким выпадом в адрес монарха.

Влюбленные муж и жена в настоящее время ждут появления на свет второго ребенка. Они уже знают пол и выбрали несколько имен. Не исключено, что наследницу, если родится девочка, назовут в честь принцессы Дианы — матери Гарри.