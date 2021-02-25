Актриса Драпеко объяснила, почему необходимо вернуть памятник Дзержинскому

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко заявила на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот», что трудных подростков надо перевоспитывать.

«По нашему законодательству ребенок, совершивший преступление, будет помещен в специальное учебное заведение, где будут заниматься его психологическими проблемами. Но отвечать должны родители или его опекуны. Полиция должна привлекать его родителей к ответственности, такова моя позиция. Это ваша семья, ваши дети, вы за них отвечаете. Если ребенок злостный нарушитель, его должны поставить на учет, как у нас раньше это называлось — в детскую комнату милиции. Можно рассматривать вопрос о помещении его в специальное учебное заведение. Вопрос не в законодательстве, а в его реальном исполнении», — считает Драпеко.

Депутат отметила, что зачастую хулиганства происходят в школах, где отсутствует внеклассная работа. Драпеко полагает, что детям просто некуда деть свою энергию и нечем заняться. Депутат считает, что необходимо развивать дополнительное образование не только вне школы, но и внутри нее. Но, несмотря на то, что за внеклассную работу педагогам доплачивают, депутат Госдумы считает, что проблема кроется в другом.

«Мы выучили поколение учителей, которые не умеют работать с детьми, потому что в педвузах им не ставили задачу воспитания, мы их от этого освободили на долгие годы. Поэтому сами учителя столкнулись с тем, что они не умеют воспитывать молодежь. Есть, конечно, кадетские классы, куда берут лучших, а надо, чтобы было как в Республике ШКИД — на исправление, чтобы направлялись», — заявила Драпеко.

«Республика ШКИД» — приключенческая, отчасти автобиографическая, детская повесть Григория Белых и Л. Пантелеева о жизни беспризорных детей в Школе социально-индивидуального воспитания имени Достоевского (ШкИД).

Депутат напомнила, что одним из борцов с беспризорниками в послереволюционной России был Феликс Дзержинский и потому она поддержала инициативу возвращения его памятника на Лубянскую площадь Москвы.

«Это замечательный памятник по художественным достоинствам. Он великолепно собирал эту площадь архитектурно. Сам Дзержинский, как государственный деятель, имел много достоинств: восстановление железных дорог, ликвидация беспризорности и многое другое. Россия ему многим обязана после Гражданской войны», — считает Драпеко, посоветовав не бороться с памятниками.

Ранее ФАН рассказывал, что начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Санкт-Петербурга Игорь Коровин предложил поставить на Лубянке памятник Феликсу Дзержинскому.