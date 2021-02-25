Киев предложит компании «Боинг» строить самолеты на «Антонове»

Киев, 25 февраля. Правительство Украины задумалось о передаче своего авиастроительного завода «Антонов» американской компании Boeing из-за высокой конкуренции в отрасли.

Такое заявление сделал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Предприятию «Антонов» непросто соревноваться с такими гигантами, как Boeing и Airbus, поэтому руководство украинского завода допустило возможность такого взаимодействия с иностранными партнерами, уточнил Уруский.

Министр планирует встретиться с представителями Boeing во время своего визита в США. Вопрос журналистов, сможет ли украинское предприятие «Антонов» заинтересовать американских партнеров, остался без ответа. В то же время, компания Boeing в недавнем времени понесла значительные убытки из-за серии авиакатастроф. Руководство компании активно старается наладить работу предприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил в ближайшее время разработать программу обучения инженеров-конструкторов, чтобы повысить качество работы предприятия «Антонов», однако главной причиной упадка завода являются системные проблемы государства.