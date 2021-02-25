Звезда советского кино Драпеко поддержала запрет аниме

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» предложила защитить детей от воздействия аниме.

«Некоторые аниме запрещают в странах, где есть законы, защищающие нравственность несовершеннолетних или их психологическую устойчивость. Я считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы защитить детей от тех ужастиков, которые транслируются через Интернет», — считает Драпеко.

По мнению знаменитой актрисы, запреты на аниме могут помочь влиять на сознание подростков и привить им другие ценности, главное, чтобы тому были примеры.

«Дети черпают модель поведения в основном из телевизора или Интернета. Поэтому для нас очень важно, с каких героев наши дети берут пример, и как на это повлиять. Мы еще учимся с этим бороться. Во всем мире сейчас идет поиск ограничения влияния Интернета на сознание. Это и фейковые новости для взрослых, и вредное аниме для детей», — заявила Драпеко.

По ее словам, в Госдуме приняли целый ряд законов, которые защищают детей от вредного влияния. В случаях запрета аниме или иного контента, суды должны руководствоваться экспертным мнением, состоящим из заключений психологов, деятелей культуры, педагогов, которые должны вынести заключение, насколько вреден фильм.

Елена Драпеко снялась в 58 фильмах, среди которых были знаменитые фильмы «Одиноким предоставляется общежитие», «Вечный зов», но наибольшую любовь зрителей Драпеко получила за трагическую роль Лизы Бричкиной в культовом фильме 1972 года «…А зори здесь тихие».

Ранее ФАН рассказывал, что Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит пять исков и 49 ссылок с запрещенной в России информацией, содержащейся в аниме.