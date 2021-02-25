Раскрыты детали брачного договора Ким Кардашьян и Канье Уэста

Вашингтон, 25 февраля. Американская актриса и модель Ким Кардашьян получит миллионы долларов и особняк после развода с рэпером Канье Уэстом.

Перед свадьбой в 2014 году пара составила специальный контракт, детали которого журналисты рассекретили после решения Кардашьян уйти от мужа.

Согласно документу, звезда получит 6 миллионов долларов компенсации — по миллиону за каждый год, проведенный в браке. Кроме того, ей достанется роскошный дом Bel Air и полученные от супруга подарки.

В числе шикарных вещей, которые Уэст преподносил любимой, браслеты Cartier и зеленый внедорожник Mercedes-Benz G550. Они оцениваются в крупные суммы. Например, одна только сумка бренда Hermes обошлась исполнителю в 40 тысяч долларов (порядка 2,9 миллиона рублей).

Кардашьян также сможет получить страховку. В случае смерти Уэста ей выплатят 20 миллионов долларов (более 1,4 миллиарда рублей). В случае исполнения всех требований рэпер может рассчитывать на право видеть собственных детей. Знаменитости подпишут соглашение о совместной опеке, передает Evening Standard.

У супругов четверо детей: дочери Норт и Чикаго, сыновья Сейнт и Саам. Двое из них появились на свет благодаря суррогатному материнству.