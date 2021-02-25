Осташко осадил политолога, сравнившего украинскую оппозицию со сторонниками Навального

Москва, 25 февраля. Гости и ведущие передачи «Время покажет» обсудили в прямом эфире ситуацию с депутатом Верховной рады Украины, которого выгнали с трибуны за выступление на русском языке.

Главу Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрея Лесика вытолкали с трибуны, не дав закончить речь. Некоторые СМИ опубликовали видео, на которых видно, как депутата облили водой. Украинского эксперта Юрия Дудкина и вовсе арестовали за выступление в эфирах закрытых русскоязычных телеканалов NewsOne, «112-Украина» и ZIK.

Участник программы «Время покажет», президент института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин заявил, что на Украине сейчас происходит то же самое, что и в России «со сторонниками Навального». Ведущий передачи и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко высмеял подобное сравнение.

«Я, конечно, дико извиняюсь, очень сложная аналогия, непонятная. У нас люди спрашивают, почему в нашей стране не применяется статья о государственной измене к людям, которые призывают ввести санкции против своей страны, а тут просто на русском говорят!» — заявил Осташко.

Член общественной палаты РФ Никита Данюк в свою очередь добавил, что партия ОПЗЖ является самой популярной на Украине, и сейчас началось давление на ее представителей.

Руководитель издания PolitRussia также отметил, что есть большая разница между незаконными митингами и репрессиями против людей, которые используют русский язык.

«Что бы было с нашими оппозиционерами на Украине мне страшно представить», — подчеркнул ведущий.

Ранее Осташко поставил на место члена партии «Яблоко» Галину Михалеву после ее высказываний об «общих ценностях» России и Европы.