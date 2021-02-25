Расследование штурма Капитолия США пройдет без вмешательства Байдена

Вашингтон, 25 февраля. Президент США Джозеф Байден не планирует вмешиваться в расследование штурма Капитолия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, администрация желает увидеть независимое расследование от кандидата на пост главы Минюста и генпрокурора Меррика Гарленда. Решение о продолжении разбирательства будет зависеть также от него.

Псаки добавила, что события 6 января привели ее в ужас. Сейчас необходимо предпринять много шагов, чтобы избежать повторения ситуации, и решение Минюста будет одним из них.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Джозеф Байден продлил режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в США.