Конфискация имущества Игоря Коломойского началась в США

Вашингтон, 25 февраля. Имущество украинского олигарха Игоря Коломойского начали изымать в Соединенных Штатах, сообщил журналист и бывший депутат Сергей Лещенко у себя в Telegram-канале.

По его информации, миллиардер уже лишился здания на 55 Public Square в Кливленде. Лещенко уточнил, что в отношении объекта был подан иск Минюста США. Дом конфискуют как объект отмывания денег через фирму Optima.

Суд в Майами разрешил продать здание новым владельцам после того, как федеральные прокуроры одобрили продажу объекта K&D Group, сообщил журналист. Он напомнил, что компания Коломойского объявила дефолт по ипотеке и задолжала более 14 млн долларов и более 1,1 млн за неуплаченные штрафы и налоги.

Стокгольмский арбитражный суд в начале февраля отказал Игорю Коломойскому в иске о взыскании 6 млрд долларов с правительства Украины. Миллиардер вместе с акционерами «Укрнафты» решил судиться с Киевом, поскольку считает, что государство ограничивало компанию в праве свободной продажи остатков газа на рынке.