Видео с места учений российских минометчиков опубликовали в Сети

Москва, 25 февраля. Минометчики в ходе тактико-специальных учений в Краснодарском крае подавили огневые позиции артиллерии условного противника.

В Краснодарском крае на полигоне Раевский прошли тактико-специальные учения минометных подразделений десантников. Военнослужащими была уничтожена техника, пункты управления и живая сила «противника».

«В составе минометного взвода были проведены стрельбы осколочно-фугасной миной, дымовой и с миномета 2Б14-1 калибра 82 миллиметра. По итогу было уничтожено несколько целей», — поделился командир минометного расчета гвардии сержант Алексей Зеленский.

В учениях приняли участие минометные подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.

В ходе боевых стрельб МРК «Волгодонск» из состава Каспийской флотилии РФ поразил морские и воздушные цели из штатного вооружения.