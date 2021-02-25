В РВСН описали методику запуска «Искандеров»

Москва, 25 февраля. Команда на запуск новейшей российской ракеты «Искандер» поступает ее расчету в виде небольшого текстового сообщения, рассказал подполковник Игорь Карамышев.

Слова заместителя командира бригады РВСН приводит «Российская газета». По словам Карамышева, в войсках за данной командой закрепилось название «эсэмэска». Получив текстовое о запуске, расчет российской ракеты приступает к выполнению стандартных и до автоматизма отработанных в ходе учений процедур, старт «Искандера» происходит всего через несколько минут.

Подполковник заявил, что координаты цели известны тем, кто отправил «эсэмэску» о ракетном запуске «Искандера», при этом маршрут достижения мишени неизвестен никому и прокладывается непосредственно во время полета.

«Неотвратимость - вот что больше всего нервирует потенциального противника», - заявил представитель РВСН.

Боеголовка российской ракеты на финальном этапе траектории пикирует на вражескую цель вертикально и с огромной скоростью, что исключает ее уничтожение любыми средствами ПВО и ПРО, подчеркнул Карамышев.

Ранее сообщалось, что части Западного военного округа начали получать новые ремонтно-эвакуационные машины для обслуживания ракетных комплексов «Искандер».