Президент Армении рассмотрит вопрос об увольнении главы Генштаба ВС РА в течение трех дней

Ереван, 25 февраля. У президента Армении Армена Саркисяна есть три дня на рассмотрение ходатайства об увольнении главы Генштаба ВС РА. Об этом заявил армянский политик Вардан Айвазян.

Он напомнил, что решение об отставке представителей руководства Вооруженных сил Армении может принимать только президент. У президента есть три дня на рассмотрение данного вопроса, однако если он этого не сделает в установленный срок, то решение примет премьер-министр.

«Это делается указом президента. Сейчас пока нет указа президента, эти люди остаются на своих постах. Можно говорить, что в этой ситуации ВС находятся в цейтноте и должны эффективно использовать время, отведенное законом», — сказал Айвазян в эфире Радио Sputnik.

Ранее Генеральный штаб ВС Армении призвал Пашиняна и правительство республики уйти в отставку. В свою очередь, премьер-министр обвинил военных в «попытке переворота», а также призвал своих сторонников выйти на митинг в центре Еревана. Поводом для разногласий стало увольнение замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, который назвал «несерьезными» утверждения Пашиняна о «неработоспособности» российских ракетных комплексов «Искандер», передает Infox.ru.