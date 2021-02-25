Задержаны бывшие руководители «РАМ Банка», ФАН рассказывает подробности

Краснодар, 25 февраля. Бывших руководителей «РАМ Банка» задержали следователи Следственного департамента МВД России и сотрудники ГУЭБиПК МВД России. Троих бывших «банкиров» подозревают в хищении денег, полученных по кредитным договорам.

Известно, что они входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 год незаконно выводила активы банка через выдачу невозвратных кредитов. Общая сумма составила более 1 млрд рублей. После этого банк обанкротился, а ответственность по его долгам перед гражданами легла на «Агентство по страхованию вкладов».

«Следователями и оперативниками проведено более 50 обысков в домах подозреваемых и офисных помещениях, расположенных в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае. В ходе следственных действий изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.

Задержанным предъявили обвинение по ч.4 ст. 160 УК РФ. Тверской районный суд Москвы и Ленинский суд Ростова-на-Дону выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас следователи устанавливают других соучастников преступной схемы.