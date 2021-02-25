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Тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» покинул Средиземное море

Тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» покинул Средиземное море

Москва, 25 февраля. Тральщик спецназначения Черноморского флота «Валентин Пикуль» лег на курс в пункт базирования в Новороссийске из Средиземного моря.

В настоящее время тральщик преодолевает пролив Босфор и Дарданеллы по пути в Новороссийск, о чем сообщила журналистам пресс-служба Черноморского флота.

«Корабль возвращается после успешного завершения задач в составе постоянной группировки сил ВМФ России в дальней морской зоне и направляется в пункт постоянного базирования в Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота», — указали в ведомстве.

До перебазирования «Валентин Пикуль» нес службу в акватории Средиземного моря, пока его не сменил на боевом дежурстве «Иван Антонов».

Экипаж тральщика успешно справился с поставленными боевыми задачами в штатном режиме. Однако другому российскому кораблю, который находился в Средиземном море, повезло чуть меньше. В январе торговый корабль «Адлер» был остановлен греческим спецназом. Как указывает издание «360», его задержали по ложному обвинению в перевозке контрабанды оружия в Ливию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу коллективной безопасности и противостоянию России в Черном море, о чем сообщило Федеральное агентство новостей.

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