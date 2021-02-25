Китай назвал провокацией проход американского эсминца через Тайваньский пролив

Пекин, 25 февраля. Минобороны КНР назвало провокацией проход эсминца ВМС США через пролив между островом Тайвань и материковым Китаем.

Ранее пресс-служба седьмого флота США сообщила, что американский эсминец USS Curtis Wilbur с управляемым ракетным вооружением совершили проход через Тайваньский пролив. В ведомстве подчеркнули, что проход кораблей является «демонстрацией приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

В свою очередь официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Чуньхуэй назвал действия США попыткой подорвать стабильность в регионе.

«Действия американского эсминца искусственно создают факторы риска, намеренно подрывают мир и стабильность в регионе. Мы выступаем решительно против этого», — заявил он.

Стоит отметить, что американские корабли регулярно совершают проходы через Тайваньский пролив. Так, в конце 2020 года эсминцы Curtis Wilbur и USS John S. McCain прошли через пролив между островом Тайвань и материковым Китаем.

При этом США устраивают аналогичные провокации у берегов России. В ноябре 2020 года большой противолодочный корабль ВМФ РФ «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы России американским эсминцем USS John S. McCain в заливе Петра Великого. Американский корабль зашел за линию российской границы на два километра, передает Infox.ru.