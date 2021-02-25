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Китай назвал провокацией проход американского эсминца через Тайваньский пролив

Китай назвал провокацией проход американского эсминца через Тайваньский пролив

Пекин, 25 февраля. Минобороны КНР назвало провокацией проход эсминца ВМС США через пролив между островом Тайвань и материковым Китаем.

Ранее пресс-служба седьмого флота США сообщила, что американский эсминец USS Curtis Wilbur с управляемым ракетным вооружением совершили проход через Тайваньский пролив. В ведомстве подчеркнули, что проход кораблей является «демонстрацией приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

В свою очередь официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Чуньхуэй назвал действия США попыткой подорвать стабильность в регионе.

«Действия американского эсминца искусственно создают факторы риска, намеренно подрывают мир и стабильность в регионе. Мы выступаем решительно против этого», — заявил он.

Стоит отметить, что американские корабли регулярно совершают проходы через Тайваньский пролив. Так, в конце 2020 года эсминцы Curtis Wilbur и USS John S. McCain прошли через пролив между островом Тайвань и материковым Китаем.

При этом США устраивают аналогичные провокации у берегов России. В ноябре 2020 года большой противолодочный корабль ВМФ РФ «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы России американским эсминцем USS John S. McCain в заливе Петра Великого. Американский корабль зашел за линию российской границы на два километра, передает Infox.ru.

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