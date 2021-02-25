Пестов рассказал, какое наказание понесли кураторы детских групп смерти 



Кто и с какой целью курировал детские группы смерти в соцсетях, а также какое наказание понесли кураторы, рассказал генеральный директор Интернационального Центра Спасения Детей от киберпреступлений Сергей Пестов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Долгое время мы сталкивались с манипуляторами, которые подводили детей к суициду. Отмечу, пик детских суицидов начался в 2012 году. Эту тему затрагивали родители, в том числе и в общественном пространстве, но не было нормальной меры реагирования. Однако в 2016 году нам удавалось вытащить некоторое количество детей из влияния пропаганды смерти», — рассказал Сергей Пестов.

По его словам, волна детских суицидов уже прошла, поэтому можно говорить о прогрессивной тенденции. Однако сегодня нет четкой статистики детского суицида.

«Система статистики направлена на фиксацию несчастных случаев – падение с высоты, неосторожность на проезжей части. Единственным фактором суицида является повешение. Соответственно, о четкой статистике речи быть не может. Скорее всего, такая статистика может быть у правоохранителей в следственном комитете и МВД», — объяснил эксперт.

Наряду с этим, специалист отметил, что за массовыми случаями детского суицида не прослеживается политического следа. На конференции ООН в Бангкоке было сказано, что данный криминалитет имеет транснациональный характер. Сергей Пестов подчеркнул, ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) также курировал одно из направлений данного движения. Вместе с этим, были замечены частные русскоязычные кураторы из зарубежных стран. То есть, нельзя говорить об атаке в политическом русле. Это международный криминал, так как волна суицида коснулась не только российских детей.

«Корнями все уходит в даркнет. Там в свое время запрещенные террористические организации организовывали рэд-румы и делали ставки на смерть в прямом эфире. Это было очень популярно среди богатых людей, поэтому все хорошо оплачивалось. В свое время был такой «бизнес на смерти», — объяснил эксперт.

По его словам, за смерть детей также платились большие деньги. Это подтверждено материалами следственного комитета.

«Один из кураторов рассказал о самой схеме такого заработка. Он говорил, что за смерть ребенка, за видеотрансляцию ему платили 800 тысяч рублей. То есть, трансляции были каждый раз в момент совершения суицида. Больше скажу, ставился временной таймер, при этом, о ребенке собиралась полная информация, в том числе, биометрические данные», — сообщил специалист.

Он отметил, преступники были задержаны. Оказалось, что в преступную деятельность вовлекали в основном несовершеннолетних, для того, чтобы те ушли от ответственности. Более 400 кураторов были детьми. Но из них около 14–15 совершеннолетних человек были привлечены к уголовной ответственности. Два последних куратора были осуждены по статье 105 ч.30 УК РФ (попытка убийства), рассказал Сергей Пестов. Он сообщил, что в последнем деле был живой свидетель, который рассказал на суде о всей схеме кураторства. Как выяснилось, кураторство шло из-за рубежа.

Вместе с этим, эксперт подчеркнул, в Верховном апелляционном суде рассматривается первый в мире прецедент, когда ребенок являлся собственным орудием убийства. По мнению специалиста, это правильная позиция следственных органов, потому что ребенок в такой ситуации не отдает отчета своим действиям.

Ранее ФАН сообщал, психолог рассказала, как не испортить отношения с ребенком, контролируя его соцсети.

1 Организация запрещена на территории РФ.