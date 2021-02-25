Остался только COVID-19: почему в США полностью исчез традиционный грипп

На фоне пандемии COVID-19 в США практически полностью исчез грипп. Пик острого респираторного вирусного заболевания в Соединенных Штатах обычно приходится на середину-конец февраля. В это время года американские больницы переполнены страдающими от гриппа пациентами, но в 2021-м все перевернулось с ног на голову. Традиционное заболевание практически исчезло. Впервые за последние 10 лет в Америке зарегистрировано наименьшее количество случаев заболевания обычным гриппом.

Эксперты отмечают, что противоэпидемические меры, принятые для борьбы с COVID-19 — ношение масок, социальное дистанцирование и удаленные работа и обучение — предотвратили, в том числе, и эпидемию гриппа. Вакцинация, считают ученые, также повлияла на предупреждение инфекции.

С начала года в Штатах от гриппа была зарегистрирована всего одна детская смерть, в прошлом году к февралю от этого заболевания скончались 92 ребенка.

«Многие родители считают, что их дети в этом году остались здоровы, потому что они не плавают в бассейне с микробами в школе или детском саду, как это было в предыдущие годы», — сказал американским СМИ один из экспертов.

Тем не менее американцы не очень-то и верят позитивной статистике и придерживаются мнения, что на самом деле случаев заболевания, как всегда, много, просто их по тем или иным причинам официально не регистрируют и не разглашают.

«Моя взрослая дочь попала в больницу несколько недель назад. Ей ставили COVID-19, хотя все 4 теста дали отрицательный результат. Доктора утверждал, что все тесты были ложными. Наконец, кто-то проверил ее на стафилококк. Первая нековидная болезнь, которую они увидели за весь год! На постановку диагноза ушло так много времени, что в дальнейшем пришлось отказаться от приема антибиотиков», — пишут в Сети.

«Я ни разу в жизни не ходила к врачу на обследование при простуде или гриппе. Я осталась дома, отдохнула и пережила это. Как они могут иметь точные цифры?» — задаются вопросами люди.

Некоторые подметили, что, несмотря на снижение заболеваемости гриппом, появились другие, не менее острые проблемы.

«Число самоубийств растет, дети не ходят в школу, усиливается депрессия и многие другие проблемы, связанные со здоровьем», — подчеркнули комментаторы на сайте Fox News.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно объясняло, почему граждане США на самом деле остались без электричества в страшные морозы и погибли от переохлаждения. На прошлой неделе Штаты накрыл мощнейший циклон, принесший страшные снегопады и лютые, нехарактерные для страны морозы.

Настоящий апокалипсис пережил южный штат Техас, где из-за морозов погибли не менее 30 человек. Пока люди отчаянно пытались согреться и спастись всеми возможными способами, Вашингтон был более заинтересован в газовой зависимости Европы от России, а не в безопасности и здоровье своих граждан. Тем временем многие американские журналисты били тревогу и наглядно рассказывали о причинах катастрофы в Техасе.