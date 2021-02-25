Депутат Госдумы Драпеко рассказала о новом методе взыскания алиментов

Выплачивать деньги из нового фонда и подавать алиментщиков в международный розыск предложила депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Мы предлагаем создать государственный фонд для выплаты алиментов, который будет выплачивать деньги ребенку не меньше прожиточного минимума. Уже потом государство с его исполнительной машиной будет взыскивать с алиментщика эти деньги. Тот, кто не будет платить алименты, по закону будет сидеть в тюрьме. Я встречала в тюрьмах злостных алиментщиков, которые получали реальные сроки», — заявила Драпеко.

Депутат считает инициативу вполне реальной. В качестве примера она привела недавно созданный фонд помощи детям с орфанными заболеваниями. Такой же фонд можно создать для детей в семьях с нерадивыми алиментщиками, как бы те ни пытались уклониться от выполнения родительских обязанностей.

«У нас уже подписаны соглашения со странами СНГ и ЕС о розыске, потому что такие родители часто уезжают из страны, чтобы не платить. Мы обязались разыскивать алиментщиков, уезжающих из своих стран. Я думаю, что это нормальная практика», — считает Драпеко.

Сама Драпеко не сталкивалась с подобным опытом, и, возможно, эта инициатива станет революционной. Ранее ФАН рассказывал, почему Елена Драпеко поддержала режиссера Кирилла Серебренникова.