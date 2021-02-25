LIVE: Как и от чего в России защищают детей

В четверг, 25 февраля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «Как и от чего в России защищают детей».

В российских судах внимательно изучают аниме, а депутаты и сенаторы следят за деструктивными группами в социальных сетях. Защита детства — один из главных государственных приоритетов, это сложно отрицать. Беспризорники, нюхающие клей на улицах, были повседневной нормой совсем недавно. Однако, несмотря на все успехи государства в деле защиты детей, проблемы остаются, и их необходимо решать.

В рамках эфира мы поговорили о том, как запрещаются те или иные мультфильмы, что угрожает детям в социальных сетях, и когда взрослые видят опасность там, где ее нет. Обсудили домашнее насилие, от которого страдают несовершеннолетние россияне, и почему в нашей стране выступают категорически против ювенальной юстиции. Мы озвучили статистику, которая наглядно показывает, стало ли детям в России безопасней.

На эти и многие другие вопросы мы ответили в рамках нашего эфира.