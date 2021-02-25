Disney и Pixar представили тизер мультфильма «Лука»

Москва, 25 февраля. Студии Disney и Pixar представили тизер нового мультфильма «Лука», премьера которого запланирована на июнь 2021 года.

Мультфильм расскажет о мальчике по имени Лука, который проводит лето в приморском городе в Италии в компании лучшего друга.

«Беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок», — говорится в описании тизера.

Режиссерское кресло занял Энрико Касароса, известный по короткометражке «Луна», а сценарий написали Джесси Эндрюс и Майк Джонс. Последний работал над мультфильмом «Душа», который вышел на экраны в этом году и был тепло встречен зрителями и критиками.

Disney ранее представила трейлер фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Картина стала приквелом знаменитой истории о 101 далматинце.