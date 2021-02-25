Минторг США признал падение ВВП в 2020 году худшим со времен Второй мировой

Вашингтон, 25 февраля. ВВП США в 2020 году сократился на 3,5%, что является худшим показателем экономики страны со времен Второй мировой войны, следует из уточненных данных Министерства торговли.

Предварительные данные, которые ведомство публиковало в конце прошлого месяца, свидетельствовали о падении ВВП на 3,5%. Новые подсчеты подтвердили этот показатель. Таким образом, американская экономика в минувшем году испытала самое значительное падение впервые с кризиса 2008 года, когда ВВП сократился на 2,5%.

Однако Минторг незначительно улучшил оценку ВВП в годовом исчислении. По данным министерства, в четвертом квартале 2020 года ВВП вырос на 4,1%, а не на 4%, как отмечалось ранее.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл ранее заявил, что восстановление экономики страны пока далеко от завершения. По его словам, нормализация в ряде отраслей происходит неравномерно. Кроме того, беспокойство регулятора вызывают данные по инфляции и безработице.