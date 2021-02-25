Брюссель на год продлил санкции против Белоруссии

Брюссель, 25 февраля. Руководство Евросоюза приняло решение продлить санкции против Белоруссии еще на один год.

В распространенном ЕС заявлении говорится, что санкции продлены из-за реакции властей на митинги, притеснения журналистов, а также из-за фальсификаций во время выборов.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался по поводу необходимости расширения санкций к Минску. Ограничительные меры Брюссель связывает с якобы продолжающимися преследованиями гражданского общества со стороны властей.