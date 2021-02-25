Компания Tesla приостановила выпуск самого популярного электромобиля Model 3

Сакраменто, 25 февраля. Сотрудникам завода Tesla во Фримонте, работающим на производственной линии электромобилей Model 3, посоветовали взять отпуск до 7 марта.

Самая популярная модель электромобилей Tesla не будет собираться с 22 февраля по 7 марта 2021 года. Сотрудники, оставшиеся временно без работы, получат выплаты за 22 и 23 февраля, однако им не заплатят за 28 февраля и 1-3 марта. На фоне сообщений о приостановке сборки электрокаров акции Tesla на упали на 3,4% — до 716,6 доллара за бумагу.

Причиной временного простоя в работе заводской линии Model 3, по информации инсайдеров, стали перебои в поставках запчастей. Скорее всего, Tesla не получила микросхемы с завода Samsung, который остался без электроэнергии с 16 по 20 февраля. Сама компания информацию о частичной приостановке производства не комментирует.

Ранее были остановлены продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y через месяц после выхода модели на рынок. Tesla не объяснила причину такого решения, однако, по одной из версий, в аккумуляторах машины были выявлены неполадки.