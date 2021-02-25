Командир ракетного корабля назвал плюсы перевода Каспийской флотилии в Дагестан

Махачкала, 25 февраля. Передислокация Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан позитивно сказалась на результатах выполнения задач, возложенных на военнослужащих. Об этом заявил командир малого артиллерийского корабля «Волгодонск» Михаил Булгаков.

По его словам, порт в Махачкале выгодно отличается от астраханского тем, что он не замерзает зимой. Это позволяет личному составу решать учебные и боевые задачи в любое время года.

«С переводом кораблей в пункт базирования в Махачкале, естественно, нам стало проще. Теперь ничего не мешает тому, чтобы своевременно выйти и отработать задачу. Если бы мы в феврале стояли в Астрахани, нам бы ледовая обстановка не позволила выйти в море», — рассказал Булгаков журналистам.

Малый ракетный корабль «Волгодонск» проекта «Торнадо» впервые был представлен общественности в 2011 году на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Его можно эксплуатировать для охраны прибрежных вод, поддержки и высадки десанта, а также уничтожения наводных и воздушных целей. Корабль оснащен 100-милиметровой пушкой, реактивными ракетами, зенитными и пулеметными системами.

«Волгодонск» прибыл из Астрахани к дагестанским берегам Каспия в 2020 году. Его длина достигает 60 метров, численность экипажа — 50 человек. Военное судно оснащено реактивной системой залпового огня, дальность применения пушки и радиоуправляемых ракет превышает 25 километров.

Решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан было принято в 2017 году. Процесс перебазирования был завершен в 2020 году. За это время в Махачкале и Каспийске были модернизированы и возведены новые объекты флотской инфраструктуры, построено и сдано в эксплуатацию жилье для семей военнослужащих. Порт в Махачкале является единственным незамерзающим морским портом России на Каспии.

Ранее ФАН сообщал, что бойцы Каспийской флотилии выполнили учебные стрельбы на полигоне Аданак в Дагестане. В рамках тренировки они совершили выстрелы из автоматической пушки и пулемета.