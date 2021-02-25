Основатель Microsoft предостерег инвесторов от покупки биткоинов

Вашингтон, 25 февраля. Инвесторам лучше не вкладывать финансы в биткоин, считает основатель компании Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс.

Миллиардер отметил, что не особо верит в биткоин. Кроме того, для создания криптовалюты необходимо большое количество энергии, что наносит ущерб экологии, добавил Гейтс.

«Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, вам, вероятно, нужно быть осторожными», — дал совет инвесторам основатель Microsoft.

По его словам, у Маска очень много денег, и бизнесмен может не переживать по поводу хаотичного роста или падения курса биткоина. Однако Гейтс опасается, что люди, у которых нет больших накоплений, могут поддаться подобным маниям.

Активный рост курса биткоина начался в конце 2020 года из-за высокого аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне обесценивания доллара. С начала 2021 года стоимость электронного актива побила несколько рекордов и в моменте достигала 58,1 тысячи долларов. Однако вскоре курс скорректировался, и биткоин отскочил в район 50 тысяч долларов.

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов ранее сравнил биткоин с финансовой пирамидой «МММ». Банкир считает, что воспринимать биткоин как реальный инвестиционный актив нельзя.