Солнечная активность будет расти в течение ближайших пяти лет

Лондон, 25 февраля. Повышение солнечной активности будет наблюдаться в ближайшие пять лет, потом пойдет на спад, считают ученые NASA.

Английский ученый Рами Кахваджи разработал систему, которая может составлять прогноз новых вспышек на Солнце и анализировать солнечные пятна. Эта программа помогла понять, что солнечная активность циклична, и сейчас Земля находится в середине цикла из 11 лет. Агрессивное воздействие вспышек на звезде будет возрастать ближайшие пять лет, пишет издание Planet Today.

Для мира, зависимого от технологий, это не очень хорошая новость, ведь в период активности Солнце производит большое количество тепла. Сокращаются промежутки между магнитными бурями, которые сказываются на беспроводной передаче данных, в том числе на сотовой связи и GPS. В самые пиковые моменты вспышки возможны сбои в подаче электричества, что может привести к энергетическому коллапсу, предупредили ученые.

Специалисты регулярно предупреждают о вспышках на светиле и магнитных бурях. В феврале вспышки происходили 7 и 21 числа. Помимо нарушений связи эти явления оказывают отрицательное влияние на самочувствие некоторых людей.