Эмма Уотсон взяла перерыв в работе ради возлюбленного

Лос-Анджелес, 25 февраля. Знаменитая британская актриса Эмма Уотсон решила взять перерыв в работе из-за бурного романа с бизнесменом Лео Робинтоном.

Звезда фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере сделала выбор в пользу личной жизни. Уотсон захотелось больше времени проводить с бойфрендом, с которым она встречается уже около полутора лет.

Последний фильм с участием актрисы вышел на экраны более года назад. Она сыграла в картине «Маленькие женщины» режиссера Греты Гервиг. И с тех пор, по данным источников, не соглашается на новые роли.

Зимой влюбленные провели несколько недель на Ибице, а теперь наслаждаются обществом друг друга в Лос-Анджелесе.

«Эмма ушла в подполье, она живет с Лео. Они залегли на дно. Может быть, она хочет иметь семью», — уточнил источник Daily Mail.

По данным издания, возлюбленный актрисы до этого занимался легальной продажей каннабиса.

Ранее Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в одноименных фильмах, и Элайджа Вуд, исполнивший роль Фродо во «Властелине колец», вместе дали эксклюзивное интервью. Актеры вспомнили съемки в культовых картинах и рассказали об обстановке в Голливуде.