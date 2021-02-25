МВД Украины раскритиковало решение Киева о блокировке 426 сайтов

Киев, 25 февраля. Решение киевского руководства о блокировке 426 сайтов на территории страны является незаконным и будет пересмотрено. Об этом заявил замглавы украинского МВД Антон Геращенко.

Украинские власти заблокировали доступ к информационным ресурсам, включая российское издание РБК и блог-платформу «Живой Журнал».

«Мы считаем это решение абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. Поэтому сейчас оно будет пересматриваться и изучаться следователем и прокурором», — заявил представитель МВД Украины.

Антон Геращенко подчеркнул, что решение о блокировке было вынесено судом после жалобы местного предпринимателя о «распространении дезинформации» на некоторых ресурсах. Однако в списке сайтов, который направил истец на рассмотрение, не было ни РБК, ни «Живого Журнала».

Федеральное агентство новостей сообщало, что Европарламент призвал Киев закрыть сайт «Миротворец».